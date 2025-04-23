Черданцев требует исключить из РПЛ клубы с низкой посещаемостью

У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Я понимаю, что раньше были стадионы‑развалюхи, на которые небезопасно было приходить. Ходить на футбол сейчас — комфортно и удобно. Большая часть сезона проходит в нормальных погодных условиях. Некоторые клубы не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку«, — цитирует Черданцева “Матч ТВ”.