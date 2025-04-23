Черданцев требует исключить из РПЛ клубы с низкой посещаемостью

Комментатор Георгий Черданцев объяснил свою позицию по поводу клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ), которые не могут обеспечить заполняемость стадионов хотя бы на половину.
"Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования. Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками.
У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Я понимаю, что раньше были стадионы‑развалюхи, на которые небезопасно было приходить. Ходить на футбол сейчас — комфортно и удобно. Большая часть сезона проходит в нормальных погодных условиях. Некоторые клубы не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку«, — цитирует Черданцева “Матч ТВ”.
Отметим, по данным официального сайта РПЛ, самая низкая посещаемость матчей сейчас у грозненского «Ахмата» (156 833 за 25 матчей), а также у «Химок» (157 496 за 25 матчей) и «Оренбурга» (186 476 за 25 матчей). На первом месте по посещаемости «Зенит» (642 647 после 25 матчей).