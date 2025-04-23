Сычев: Атакующая мощь «Спартака» способна смять оборону ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев сделал прогноз на центральный матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Главное историческое дерби российского футбола. Принципиальнейшее противостояние и важнейший матч для обоих клубов. Такие вывески ждут нас перед матчем “Спартак” — ЦСКА. Такие дерби ждут, готовятся особым образом, и многое прощается командам в случае победы. Предыдущие дерби были не исключением. Сумасшедший накал, настрой, борьба и яростная поддержка болельщиков — главные составляющие дерби всея Руси. Не будет исключением и этот матч», — цитирует Сычева Odds.ru.
«Хотелось бы побольше голов, и предпосылки к этому есть. Атакующая мощь “Спартака” способна смять любую оборону, особенно если настрой будет как на домашний матч с “Зенитом”. Угальде, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Солари, Ливай и Гарсия — атакующий потенциал очень высок, и ЦСКА будет непросто справиться с такими яркими игроками. Но у команды Николича шикарная 5-месячная беспроигрышная серия, сбалансированный состав. Можно сказать, что армейцы на коне и нашли свою игру. Оборона в лице Дивеева, Роши и Мойзеса сыгранная и не только может закрыть спартаковскую атаку, но и еще быть опасной на стандартах. А это, как мы помним, один из главных козырей армейцев. Жду огненного дерби в Тушино, аншлага на трибунах, бескомпромиссной игры и голов! Ставлю на победу “Спартака” и обе забьют. Хорошего просмотра», — добавил Сычев.
Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что «Спартак» полностью реализовал билетную программу на матч 26-го тура РПЛ против московского ЦСКА. Подопечные Деяна Станковича после 25 матчей набрали 50 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В активе ЦСКА 48 очков. Армейцы находятся на 4-й позиции в таблице.
Дмитрий Сычев завершил карьеру футболиста в 2019 году. Нападающий выступал за тамбовский и московский «Спартак», французский «Марсель», «Локомотив», нижегородскую «Волгу», минское «Динамо» и казахский «Окжетпес».
В январе 2024 года Дмитрий Сычев стал президентом омского «Иртыша», выступающего во Второй лиге.