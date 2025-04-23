Сычев: Атакующая мощь «Спартака» способна смять оборону ЦСКА

«Хотелось бы побольше голов, и предпосылки к этому есть. Атакующая мощь “Спартака” способна смять любую оборону, особенно если настрой будет как на домашний матч с “Зенитом”. Угальде, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Солари, Ливай и Гарсия — атакующий потенциал очень высок, и ЦСКА будет непросто справиться с такими яркими игроками. Но у команды Николича шикарная 5-месячная беспроигрышная серия, сбалансированный состав. Можно сказать, что армейцы на коне и нашли свою игру. Оборона в лице Дивеева, Роши и Мойзеса сыгранная и не только может закрыть спартаковскую атаку, но и еще быть опасной на стандартах. А это, как мы помним, один из главных козырей армейцев. Жду огненного дерби в Тушино, аншлага на трибунах, бескомпромиссной игры и голов! Ставлю на победу “Спартака” и обе забьют. Хорошего просмотра», — добавил Сычев.