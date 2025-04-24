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Алдонин: Матч «Спартак» — ЦСКА решит судьбу бронзовых медалей

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сделал прогноз на матч 26-го тура РПЛ, в котором «Спартак» дома сыграет с армейцами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Евгений Алдонин поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 26, 26.04.2025, 19:30
Спартак
-
ЦСКА
-

«Это игра за бронзовые медали фактически, команды на третьем-четвертом местах, это основная борьба за пьедестал. Мне бы хотелось, чтобы в этом матче было как можно больше футбола, а не каких-то схваток и разборок, которых в последних играх хватает. ЦСКА здорово обороняется, практически не пропускает, но и “Спартак” не такой стабильный футбол показывает, были игры шикарные, как с “Зенитом”, например. В дерби всегда зашкаливает градус борьбы, поэтому, конечно, каких-то второстепенных моментов будет достаточно», — приводит слова Алдонина ТАСС.

Красно-белые после 25 матчей набрали 50 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В активе ЦСКА 48 очков. Армейцы находятся на 4-й позиции в таблице.

Евгений Алдонин играл за ЦСКА с 2004-го по 2013 год. Вместе с армейцами становился обладателем Кубка УЕФА, дважды побеждал в чемпионате России и пять раз — в Кубке страны.