Алдонин: Матч «Спартак» — ЦСКА решит судьбу бронзовых медалей

Евгений Алдонин поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Это игра за бронзовые медали фактически, команды на третьем-четвертом местах, это основная борьба за пьедестал. Мне бы хотелось, чтобы в этом матче было как можно больше футбола, а не каких-то схваток и разборок, которых в последних играх хватает. ЦСКА здорово обороняется, практически не пропускает, но и “Спартак” не такой стабильный футбол показывает, были игры шикарные, как с “Зенитом”, например. В дерби всегда зашкаливает градус борьбы, поэтому, конечно, каких-то второстепенных моментов будет достаточно», — приводит слова Алдонина ТАСС.
Красно-белые после 25 матчей набрали 50 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В активе ЦСКА 48 очков. Армейцы находятся на 4-й позиции в таблице.
Евгений Алдонин играл за ЦСКА с 2004-го по 2013 год. Вместе с армейцами становился обладателем Кубка УЕФА, дважды побеждал в чемпионате России и пять раз — в Кубке страны.