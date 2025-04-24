Алдонин: Матч «Спартак» — ЦСКА решит судьбу бронзовых медалей

«Это игра за бронзовые медали фактически, команды на третьем-четвертом местах, это основная борьба за пьедестал. Мне бы хотелось, чтобы в этом матче было как можно больше футбола, а не каких-то схваток и разборок, которых в последних играх хватает. ЦСКА здорово обороняется, практически не пропускает, но и “Спартак” не такой стабильный футбол показывает, были игры шикарные, как с “Зенитом”, например. В дерби всегда зашкаливает градус борьбы, поэтому, конечно, каких-то второстепенных моментов будет достаточно», — приводит слова Алдонина ТАСС.