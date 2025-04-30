Дзюба не будет обращаться в РПЛ для подсчета голов и передач

19 апреля Дзюба реализовал пенальти в матче 25-го тура против «Спартака» (2:3), после чего показал в камеру футболку, на которой изображен победивший лося лев с подписью: «Был лось, 266 — стал лев, 267». Так он отпраздновал побитый рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионатах России. В той же игре Дзюба отдал голевую передачу, а в следующем матче против «Химок» (2:2) отметился забитым мячом.
По данным Transfermarkt, на его счету 269 (168+101) очков по системе «гол+пас». Согласно совместному исследованию «Спорт-Экспресса» и «Спортса», в активе Дзюбы на данный момент 252 (168+84) очка.
«Если мы говорим о голах, то их 239 за всю карьеру. А по “гол+пас” — 269, потому что их считают только в чемпионате России. И здесь я Дмитрия Лоськова опередил. Я вам сейчас показал два видео, вы сами видели, что я отдаю передачи, с которых были забиты голы. Но их почему‑то не учитывают. Поэтому лично у меня по таким подсчетам вопросов много.
Обратиться в РФС и РПЛ? Если захотят, сделают сами. Я обращаться ни к кому не буду. В любом случае побью эти рекорды в разных версиях. Но мне не нравится эта тенденция: вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду или Салах отдали столько‑то передач. Странно, что там такие передачи считают, а у нас нет.
300 очков по системе “гол+пас”? Самое главное на сейчас, чтобы “Акрон” был как можно выше в таблице. Команда должна набрать как можно больше очков. От остального я просто получаю удовольствие», — сказал Дзюба.
В текущем сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу, 2 мая, тольяттинцы дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.
Магомед Адиев
Заур Тедеев
Константин Савичев
24′
Лукас Вера
29′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
12′
Родриго Эшковал
67′
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
85′
99
Ориньо
22
Роберт Мехия
91
Антон Заболотный
65′
17
Илья Берковский
79′
2
Петар Голубович
18
Зелимхан Бакаев
61′
11
Резиуан Мирзов
32
Лукас Вера
89′
9
Александр Руденко
77
Алекс Корредера
79′
97
Бутта Магомедов
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
37′
26
Родриго Эшковал
27′
35
Ифет Джаковац
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
46′
22
Йонуц Неделчару
90+4′
15
Стефан Лончар
63′
7
Кирилл Данилин
17
Солтмурад Бакаев
42′
62′
14
Владимир Хубулов
71
Дмитрий Пестряков
46′
91
Максим Болдырев
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
12
Фолы
19
1
Офсайды
3
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти