Дзюба не будет обращаться в РПЛ для подсчета голов и передач

«Если мы говорим о голах, то их 239 за всю карьеру. А по “гол+пас” — 269, потому что их считают только в чемпионате России. И здесь я Дмитрия Лоськова опередил. Я вам сейчас показал два видео, вы сами видели, что я отдаю передачи, с которых были забиты голы. Но их почему‑то не учитывают. Поэтому лично у меня по таким подсчетам вопросов много.



Обратиться в РФС и РПЛ? Если захотят, сделают сами. Я обращаться ни к кому не буду. В любом случае побью эти рекорды в разных версиях. Но мне не нравится эта тенденция: вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду или Салах отдали столько‑то передач. Странно, что там такие передачи считают, а у нас нет.



300 очков по системе “гол+пас”? Самое главное на сейчас, чтобы “Акрон” был как можно выше в таблице. Команда должна набрать как можно больше очков. От остального я просто получаю удовольствие», — сказал Дзюба.