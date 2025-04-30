«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы пальца руки

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал видео с тренировки с участием голкипера с подписью «Стас в порядке».
23-летний Станислав Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти на последних секундах матча 26-го тура Российской Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». В этом эпизоде он травмировал палец.
После матча агент вратаря Марат Арчегов рассказал Sport24 о его состоянии.
«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться. Могут ли возникнуть осложнения? Все нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история».
В этом сезоне воспитанник «Краснодара» провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз сыграл «на ноль». В активе Агкацева 2 матча за сборную России — против Брунея (11:0) и Гренады (5:0).
«Краснодар» 3 мая на своем поле примет «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ. На данный момент «быки» с 58 очками лидирует в турнирной таблице, на втором месте «Зенит» с 54 баллами.