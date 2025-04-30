«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы пальца руки

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться. Могут ли возникнуть осложнения? Все нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история».