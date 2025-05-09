Матч ЦСКА — «Краснодар» 10 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Это встреча двух лучших команд РПЛ в 2025 году. «Краснодар» в 9 турах набрал 22 очка, ЦСКА — 21. Армейцы при этом ни разу не проиграли в чемпионате. Но игра на два фронта дается тяжело: лишь одна победа в последних 5 матчах в РПЛ и Кубке России. Николич зимой перешел на новую схему, играет теперь не в 5 защитников, а в 4, впереди выходят два нападающих. Проблема ЦСКА в том, что нет стабильного бомбардира. Забивают то Мусаев, то Койта, то Гуарирапа, но делают они это не так часто, как хотелось бы болельщикам красно-синих. Зато в обороне команда Николича допускает мало моментов, и там всегда может подстраховать надежный Акинфеев.