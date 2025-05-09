Матч ЦСКА — «Краснодар» 10 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это встреча двух лучших команд РПЛ в 2025 году. «Краснодар» в 9 турах набрал 22 очка, ЦСКА — 21. Армейцы при этом ни разу не проиграли в чемпионате. Но игра на два фронта дается тяжело: лишь одна победа в последних 5 матчах в РПЛ и Кубке России. Николич зимой перешел на новую схему, играет теперь не в 5 защитников, а в 4, впереди выходят два нападающих. Проблема ЦСКА в том, что нет стабильного бомбардира. Забивают то Мусаев, то Койта, то Гуарирапа, но делают они это не так часто, как хотелось бы болельщикам красно-синих. Зато в обороне команда Николича допускает мало моментов, и там всегда может подстраховать надежный Акинфеев.
У «Краснодара» еще есть право на ошибку. «Быки» сохранят первое место в таблице в случае поражения. Но, конечно, играть они будут с прицелом на победу. После недавнего поражения от «Зенита» команда Мусаева вытащила три тяжелых матча. «Краснодару» было тяжело и с «Ахматом», и с Махачкалой, и с «Рубином», но 9 очков он все-таки взял. В нужный момент забивают лидеры Кордоба и Сперцян, спасает Агкацев. Мусаев переключился с красивого футбола на прагматичный: сейчас результат важнее игры. После ЦСКА «быков» ждут матчи с «Оренбургом» в гостях и с московским «Динамо» дома. Для чемпионства нужно взять 6 очков из 9.
В первом круге «Краснодар» обыграл ЦСКА на своем поле 2:1. Победный гол забил Тормена на 91-й минуте. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, тут нет явного фаворита. Коэффициент на победу ЦСКА — 3,00, на победу «Краснодара» — 2,55, а ничья стоит 3,40. Тотал меньше 2,5 оценивается в 1,74.
Марко Николич
Мурад Мусаев
Сауль Гуарирапа
(Секу Койта)
69′
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
25
Кристиян Бистрович
78
Игорь Дивеев
62′
51
Джамалутдин Абдулкадыров
10
Иван Обляков
89′
52
Артем Бандикян
19
Рифат Жемалетдинов
63′
15
Миралем Пьянич
31
Матвей Кисляк
67′
20
Секу Койта
11
Тамерлан Мусаев
63′
9
Сауль Гуарирапа
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
72′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
76′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
72′
40
Олакунле Олусегун
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
14
Фолы
11
1
Офсайды
1
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти