Матч «Динамо» Москва — «Спартак» 11 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 19:30 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Алексей Сухой. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» еще не оставило мечты о попадании в тройку. После победы в Самаре до ЦСКА всего два очка. Клуб уволил Личку и тем самым встряхнул команду как минимум на концовку сезона. Исполняющий обязанности главного тренера Гусев заранее начал настраивать игроков на дерби со «Спартаком». Важный игрок для «Динамо» Карраскаль сможет сыграть в это воскресенье, его красную карточку с «Крыльями Советов» в итоге отменили. Также восстановился форвард Маухуб, а вот выход Чавеса под вопросом. Защитник Лаксальт пропустит дерби из-за травмы.
«Спартак» несколько раз терял очки этой весной и самоустранился из чемпионской гонки. Максимум, на что теперь может рассчитывать Станкович — бронза и Кубок России. В прошлом туре красно-белые разошлись миром с «Факелом», отыграв большую часть матча в меньшинстве. После 27 туров «Спартак» опережает «Динамо» на одно очко. Весной команда Станковича набрала 14 очков из 27 возможных с разницей мячей 13−9. Результаты «Динамо» — 15 очков при разнице мячей 20−11. За голы у бело-голубых теперь отвечает Гладышев, на его счету 7 голов в 2025-м. В составе «Спартака» на дерби не будет Литвинова, защитник Денисов может пропустить матч из-за повреждения.
Бело-голубые недавно проиграли команде Станковича в Кубке России. Всего же в этом сезоне эти команды встречались уже 4 раза, у красно-белых три победы и ничья. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворита в этом дерби. На победу «Динамо» дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,70, на победу «Спартака» — 2,50. Тут ждут голов от обеих команд — коэффициент 1,56. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,73.