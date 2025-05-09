Матч «Динамо» Москва — «Спартак» 11 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» несколько раз терял очки этой весной и самоустранился из чемпионской гонки. Максимум, на что теперь может рассчитывать Станкович — бронза и Кубок России. В прошлом туре красно-белые разошлись миром с «Факелом», отыграв большую часть матча в меньшинстве. После 27 туров «Спартак» опережает «Динамо» на одно очко. Весной команда Станковича набрала 14 очков из 27 возможных с разницей мячей 13−9. Результаты «Динамо» — 15 очков при разнице мячей 20−11. За голы у бело-голубых теперь отвечает Гладышев, на его счету 7 голов в 2025-м. В составе «Спартака» на дерби не будет Литвинова, защитник Денисов может пропустить матч из-за повреждения.