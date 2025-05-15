Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрока махачкалинского «Динамо» призвали в армию Беларуси

Как сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев, 22-летнего полузащитника махачкалинского «Динамо» Кирилла Зиновича призвали в белорусскую армию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Валерия Калугина/ТАСС

Как сообщает Metaratings, 22-летний белорусский полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отбывал на родину после получения повестки, где лег в больницу. За игроком прибыл наряд, его повторно освидетельствовали, после чего отправили в железнодорожные войска, где он пробыл день и принял присягу.

Махачкалинцам удалось вернуть Зиновича в расположение «Динамо» — футболист принял участие в матче против «Зенита» (0:1). Сейчас он находится в увольнительной. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что Кирилл был призван в спортивную роту. На службу Зинович отправится после завершения сезона в РПЛ.

Зинович является воспитанником академии футбольного клуба «Минск». За клуб из Махачкалы полузащитник выступает с января 2024 года. Соглашение игрока с «Динамо» действует еще два года.

«Динамо» из Махачкалы после 28 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Зинович в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.