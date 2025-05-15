Игрока махачкалинского «Динамо» призвали в армию Беларуси

Как сообщает Metaratings, 22-летний белорусский полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отбывал на родину после получения повестки, где лег в больницу. За игроком прибыл наряд, его повторно освидетельствовали, после чего отправили в железнодорожные войска, где он пробыл день и принял присягу.