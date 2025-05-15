Игрока махачкалинского «Динамо» призвали в армию Беларуси

Как сообщает Metaratings, 22-летний белорусский полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отбывал на родину после получения повестки, где лег в больницу. За игроком прибыл наряд, его повторно освидетельствовали, после чего отправили в железнодорожные войска, где он пробыл день и принял присягу.
Махачкалинцам удалось вернуть Зиновича в расположение «Динамо» — футболист принял участие в матче против «Зенита» (0:1). Сейчас он находится в увольнительной. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что Кирилл был призван в спортивную роту. На службу Зинович отправится после завершения сезона в РПЛ.
Зинович является воспитанником академии футбольного клуба «Минск». За клуб из Махачкалы полузащитник выступает с января 2024 года. Соглашение игрока с «Динамо» действует еще два года.
«Динамо» из Махачкалы после 28 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Зинович в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.