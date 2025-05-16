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Матч «Оренбург» — «Краснодар» 17 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 17 мая, в матче 29-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле сыграет с «Краснодаром».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 14:00 мск на стадионе «Газовик». Главный арбитр матча — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Важнейший матч для обеих команд. «Оренбург» занимает предпоследнее место в таблице, отставая от 14-й строчки на пять очков за два тура до завершения первенства. В случае ничьей или поражения от «Краснодара» оренбуржцы официально покинут РПЛ, вылетев в Первую лигу. Если «Оренбург» выиграет, команда Владимира Слишковича будет надеяться на поражение «Ахмата» в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» на следующий день, которое оставит им математические шансы переместиться на одно место выше в последнем туре.

«Краснодар» сражается за чемпионский титул с «Зенитом», опережая петербуржцев на одно очко. В случае победы в Оренбурге команда Мурада Мусаева получит шанс оформить титул уже в этом туре. Тогда это произойдет, если «Зенит» в воскресенье уступит в Ростове-на-Дону. При ничьей или поражении в игре с «Оренбургом» «быки» рискуют перед заключительным матчем пропустить действующих чемпионов вперед в таблице РПЛ.

Матч первого круга между «Краснодаром» и «Оренбургом» в столице Кубани 3 ноября завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. Забитыми мячами тогда отличились Ленини, Козлов, Сперцян и Кордоба. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают фаворитом гостей. Коэффициент на победу «Краснодара» — 1,75. На выигрыш «Оренбурга» можно поставить за 4,20. На ничью — 4,10. Судя по коэффициентам, в игре ожидается не менее двух забитых мячей: тотал больше 2.5 оценивается в 1,55, меньше 2.5 — 2,35.