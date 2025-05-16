Матч «Оренбург» — «Краснодар» 17 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Важнейший матч для обеих команд. «Оренбург» занимает предпоследнее место в таблице, отставая от 14-й строчки на пять очков за два тура до завершения первенства. В случае ничьей или поражения от «Краснодара» оренбуржцы официально покинут РПЛ, вылетев в Первую лигу. Если «Оренбург» выиграет, команда Владимира Слишковича будет надеяться на поражение «Ахмата» в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» на следующий день, которое оставит им математические шансы переместиться на одно место выше в последнем туре.