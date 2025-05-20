Аршавин назвал сильную сторону ЦСКА после матча с «Локомотивом»

«ЦСКА играл в свой футбол. Неудачно для них сложилось начало матча, “Локо” забил все свои моменты по сути. Чем силен этот ЦСКА — после замен игра не проваливается, а добавляются агрессия и скорость. И все команды, как мы видим, этого не выдерживают», — сказал Аршавин.