Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.82
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.07
П2
6.40
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Аршавин назвал сильную сторону ЦСКА после матча с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подвел итоги матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«ЦСКА играл в свой футбол. Неудачно для них сложилось начало матча, “Локо” забил все свои моменты по сути. Чем силен этот ЦСКА — после замен игра не проваливается, а добавляются агрессия и скорость. И все команды, как мы видим, этого не выдерживают», — сказал Аршавин.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — шестое. В заключительном туре, который пройдет в субботу, 24 мая, «армейцы» дома сыграют с «Пари НН», а «железнодорожники» на выезде встретятся с «Акроном». Оба матча начнутся в 16:30 по московскому времени.