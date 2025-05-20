«Чувствую себя говном». Заявление Тикнизяна об уходе из «Локо»

Напомним, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2). 26-летний Тикнизян провел встречу на скамейке запасных. В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
«Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен “Локомотиву”, главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации. Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год. Несмотря на тяжелую ситуацию, у меня нет обид, надо идти дальше», — приводит слова Тикнизяна «РИА Новости Спорт».
Также защитник высказался об отсутствии игровой практики.
«Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем. Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном. Можно работать, но без игровой практики ты мертвый футболист».
Перед заключительным туром РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице с 50 очками.