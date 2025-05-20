Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.82
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.07
П2
6.40
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

«Чувствую себя говном». Заявление Тикнизяна об уходе из «Локо»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что планирует покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2). 26-летний Тикнизян провел встречу на скамейке запасных. В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

«Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен “Локомотиву”, главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации. Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год. Несмотря на тяжелую ситуацию, у меня нет обид, надо идти дальше», — приводит слова Тикнизяна «РИА Новости Спорт».

Также защитник высказался об отсутствии игровой практики.

«Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем. Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном. Можно работать, но без игровой практики ты мертвый футболист».

Перед заключительным туром РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице с 50 очками.