«Чувствую себя говном». Заявление Тикнизяна об уходе из «Локо»

«Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен “Локомотиву”, главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации. Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год. Несмотря на тяжелую ситуацию, у меня нет обид, надо идти дальше», — приводит слова Тикнизяна «РИА Новости Спорт».



Также защитник высказался об отсутствии игровой практики.