Экс-президент «Локомотива» Филатов — о Тикнизяне: У парня наболело

— Какое у вас мнение о словах Тикнизяна?

— У парня наболело, он высказал свое мнение. Что в этом плохого? Он обижен, что не играет. Считает, что он должен играть. Не нужно делать из этого трагедию. Я совершенно нормально к этому отношусь. В данной ситуации от этого зависит его карьера, жизнь спортсмена. Не надо к этому относиться негативно.