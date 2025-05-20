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Экс-президент «Локомотива» Филатов — о Тикнизяне: У парня наболело

Валерий Филатов заявил, что не нужно делать трагедию из слов Наира Тикнизяна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

19 мая «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче 29‑го тура Российской Премьер-лиги со счетом 2:2. Тикнизян после матча рассказал журналистам, что его не устраивает игровое время и после завершения сезона он будет просить руководство железнодорожников отпустить его.

— Какое у вас мнение о словах Тикнизяна?
— У парня наболело, он высказал свое мнение. Что в этом плохого? Он обижен, что не играет. Считает, что он должен играть. Не нужно делать из этого трагедию. Я совершенно нормально к этому отношусь. В данной ситуации от этого зависит его карьера, жизнь спортсмена. Не надо к этому относиться негативно.

— Он отстранен от тренировок с командой?
— По моим данным — нет. Все нормально.

— Он поедет в Самару?
— Да, конечно, — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

В 2025 году Тикнизян один раз вышел в стартовом составе и провел 90 минут. Это произошло в матче 20-го тура с «Ахматом» (1:1). В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном» 24 мая.

Валерий Филатов был президентом «Локомотива» с 1992-го по 2006 год. За это время клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат страны, четырежды завоевывал Кубок России, а также два раза доходил до полуфинала Кубка кубков.