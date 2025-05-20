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Черчесов оценил результаты «Спартака» в весенней части сезона

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру «Спартака» в весенней части сезона Российской Премьер-лиги и Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«В кубковом матче никогда не знаешь, кто фаворит. Очень хороший и интенсивный матч получился с “Ростовом” (1:2). “Спартак” провалил сезон? Вижу, как и вы, что они весной потеряли очки, которые должны были брать. Но это футбол», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в первом сезоне при Станковиче перед последним туром Российской Премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице. 24 мая в рамках 30-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с футболистами подмосковных «Химок».

Станислав Черчесов в январе был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. С 2016-го по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше» и польской «Легии».