Черчесов оценил результаты «Спартака» в весенней части сезона

«В кубковом матче никогда не знаешь, кто фаворит. Очень хороший и интенсивный матч получился с “Ростовом” (1:2). “Спартак” провалил сезон? Вижу, как и вы, что они весной потеряли очки, которые должны были брать. Но это футбол», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».