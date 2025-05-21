Тюкавин: у «Динамо» нет желания отомстить «Краснодару» за прошлый год

Год назад «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре чемпионата, тем самым лишив «бело-голубых» с 1976 года чемпионства. Титул в итоге достался «Зениту». В этом году судьба чемпионства также будет решаться в матче этих команд — на чемпионство претендует «Краснодар» и «Зенит».
«У нас, чтобы завоевать медали, остается единственный шанс — надо побеждать и ждать осечки ЦСКА. Для нас сейчас главное — победить в “Краснодаре”, это будет матчем сезона для нас. Но желания отомстить за прошлый год у нас нет. Главное — победа», — сказал Тюкавин.
https://www.vseprosport.ru/lenta/2025/05/21/tjukavin-nazval-igru-s-krasnodarom-samoj-vazhnoj-dlja-dinamo-v-etom-sezone.
В этом сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. 22-летний нападающий не играет с марта из-за травмы крестообразной связки правого колена.
Перед заключительным туром «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям уступая ЦСКА. «Краснодар» и «Зенит» разделяет один балл.
Все матчи 30‑го тура пройдут 24 мая и начнутся в одно время — в 16:30 по московскому времени. В параллельной встрече «Зенит» дома сыграет с «Ахматом».