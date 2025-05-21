Тюкавин: у «Динамо» нет желания отомстить «Краснодару» за прошлый год

«У нас, чтобы завоевать медали, остается единственный шанс — надо побеждать и ждать осечки ЦСКА. Для нас сейчас главное — победить в “Краснодаре”, это будет матчем сезона для нас. Но желания отомстить за прошлый год у нас нет. Главное — победа», — сказал Тюкавин.