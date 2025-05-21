Быстров: При Станковиче «Спартак» играет ярче. Это не Абаскаль

Испанец Гильермо Абаскаль работал главным тренером московского «Спартака» с 2022 по 2024 год. Команда завершила сезон-2022/2023 на третьем месте, тем самым впервые за два года завоевав медали чемпионата России. Второй сезон под руководством Абаскаля прошел не так гладко, поэтому руководство клуба приняло решение об увольнении тренера еще до конца сезона.