Быстров: При Станковиче «Спартак» играет ярче. Это не Абаскаль

«При Станковиче команда играет ярче, это не Абаскаль, 100%. Здесь даже нечего сравнивать. Я считаю, у него есть потенциал. Игру-то он поставил», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».
«Спартак» в первом сезоне при Станковиче перед последним туром Российской Премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице. 24 мая в рамках 30-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с футболистами подмосковных «Химок». Ранее сербский специалист Деян Станкович тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».
Испанец Гильермо Абаскаль работал главным тренером московского «Спартака» с 2022 по 2024 год. Команда завершила сезон-2022/2023 на третьем месте, тем самым впервые за два года завоевав медали чемпионата России. Второй сезон под руководством Абаскаля прошел не так гладко, поэтому руководство клуба приняло решение об увольнении тренера еще до конца сезона.
Владимир Быстров играл в «Спартаке» с 2005-го по 2009 год. За время выступлений в составе красно-белых полузащитник провел 138 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 26 результативных передач. В активе Владимира Быстрова 47 игр и 4 гола за сборную России.
Игорь Осинькин
Деян Станкович
Рикарду Мангаш
(Никита Чернов)
22′
Пабло Солари
42′
30
Сергей Песьяков
23
Гленн Бейл
10′
25
Кирилл Печенин
24
Роман Евгеньев
5
Доминик Ороз
22
Фернандо Костанца
17′
50′
15
Николай Рассказов
80′
8
Максим Витюгов
17
Ульви Бабаев
46′
21
Дмитрий Иванисеня
6
Сергей Бабкин
55′
34
Лука Гагнидзе
13
Иван Сергеев
68′
28
Игорь Дмитриев
73
Владислав Шитов
68′
7
Дмитрий Цыпченко
97
Даниил Денисов
23
Никита Чернов
90+2′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
80′
82
Даниил Хлусевич
22
Михаил Игнатов
7
Пабло Солари
4
Алексис Дуарте
29
Рикарду Мангаш
1
Илья Помазун
70′
16
Александр Довбня
19
Хесус Мануэль Медина
70′
56
Никита Массалыга
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
10
9
Фолы
10
0
Офсайды
3
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти