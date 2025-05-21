Вагнер Лав сравнил свои успехи в России с достижениями Промеса

«Кто круче как легионер РПЛ — я или Промес? Скажите, а сколько у него титулов в России? Три? Этим все сказано. У меня их больше десяти. Соответственно, чья история красивее — моя или Промеса? Думаю, я ответил на ваш вопрос», — приводит слова Вагнера Лава «РБ Спорт».