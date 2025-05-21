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Вагнер Лав сравнил свои успехи в России с достижениями Промеса

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав сравнил себя с Квинси Промесом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав сравнил себя с экс-игроком «Спартака» Квинси Промесом. Вагнер Лав заявил, что именно он является самым крутым легионером РПЛ, ведь у него в активе больше трофеев.

«Кто круче как легионер РПЛ — я или Промес? Скажите, а сколько у него титулов в России? Три? Этим все сказано. У меня их больше десяти. Соответственно, чья история красивее — моя или Промеса? Думаю, я ответил на ваш вопрос», — приводит слова Вагнера Лава «РБ Спорт».

Бразильский форвард Вагнер Лав провел в чемпионате России 169 матчей, забил 85 мячей и сделал 38 результативных передач. На счету голландца Квинси Промеса 192 игры в РПЛ, 94 гола и 46 пасов.

Напомним, сейчас Промес находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды, и выступает за местный клуб «Дубай Юнайтед». Ранее он стал фигурантом сразу в двух уголовных делах на родине. Первое касалось конфликта, в ходе которого нападающий атаковал родственника с ножом. Второе связано с обвинениями в адрес Квинси в причастности к контрабанде крупного объёма наркотиков.