Гинер рассказал, что был против трансфера Чалова в ПАОК

— Наверное. А футболистам я уже предлагаю нанимать агентов и для семейной жизни. Ну, а что? Будет с женой разговаривать, с мамой, папой, советы давать. Какая разница? Агенты все время рассказывают ребятам, как надо жить. Хотя понятно, что цель у этих людей одна — заработать денег. Не кому-то — себе! Других целей не существует. Вот ситуация с Федей Чаловым — яркий пример.