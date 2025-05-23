Гинер рассказал, что был против трансфера Чалова в ПАОК

— Кто в ЦСКА ведет переговоры с агентами? Бабаев?
— Наверное. А футболистам я уже предлагаю нанимать агентов и для семейной жизни. Ну, а что? Будет с женой разговаривать, с мамой, папой, советы давать. Какая разница? Агенты все время рассказывают ребятам, как надо жить. Хотя понятно, что цель у этих людей одна — заработать денег. Не кому-то — себе! Других целей не существует. Вот ситуация с Федей Чаловым — яркий пример.
— Удивились, что он в Греции скис?
— А я его предупреждал: «Федя, не делай этого. Не нужно». Ваня Саввиди, хозяин ПАОК, со мной советовался, потом сказал: «Женя, если ты против перехода — тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз Чалов меня не слышит и хочет так — пускай…».
— Папа Чалова уверял, что вы очень добрый человек.
— Да. Но — до определенной грани, — сказал президент ЦСКА в интервью «Спорт-Экспрессу».
27-летний Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. В составе греческого коллектива он принял участие в 40 встречах во всех турнирах, забил пять голов и записал на свой счет семь результативных передач. Контракт российского нападающего с ПАОКом рассчитан до 2027 года.