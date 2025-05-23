Матч «Краснодар» — «Динамо» 24 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Московское «Динамо» перед началом тура занимает четвертое место в таблице, вровень по очкам с ЦСКА, который по дополнительным показателем пока идет третьим. «Динамо» не так давно лишилось шансов на трофеи в нынешнем сезоне, после чего руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марцела Личку, и команду до конца сезона принял Ролан Гусев. С ним бело-голубые одержали три победы подряд и сохраняют шансы на то, чтобы, как и год назад, финишировать на третьем месте.