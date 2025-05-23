Матч «Краснодар» — «Динамо» 24 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 16:30 мск на стадионе «Ozon Арена». Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
От исхода встречи в Краснодаре напрямую зависит, кто станет чемпионом России по футболу в нынешнем сезоне. Перед последним туром краснодарцы лидируют в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. Это означает, что в случае домашней победы краснодарцы впервые завоюют чемпионский титул, к которому они уже были близки в предыдущем сезоне, став вторыми.
Московское «Динамо» перед началом тура занимает четвертое место в таблице, вровень по очкам с ЦСКА, который по дополнительным показателем пока идет третьим. «Динамо» не так давно лишилось шансов на трофеи в нынешнем сезоне, после чего руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марцела Личку, и команду до конца сезона принял Ролан Гусев. С ним бело-голубые одержали три победы подряд и сохраняют шансы на то, чтобы, как и год назад, финишировать на третьем месте.
Интересно, что в 30-м туре минувшего сезона эти команды также встретились в Краснодаре, причем обе претендовали на чемпионский титул, но в итоге исход встречи (победа «Краснодара» со счетом 1:0) полностью устроил «Зенит». Теперь ситуация может повториться, если «Краснодар» не сумеет обыграть «Динамо». В этом случае краснодарцам для оформления чемпионского титула понадобится поражение «Зенита» в параллельном матче с «Ахматом» в Санкт-Петербурге, либо ничья, если они в свою очередь сыграют вничью. При равенстве очков в таблице чемпионом по разнице мячей в личных встречах станет «Зенит».
Очная встреча первого круга между «Динамо» и «Краснодаром» в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарских «быков». Единственный мяч на свой счет записал Виктор Са. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,85, а на выигрыш москвичей — 3,85. Ничья оценивается в 4,20. От игры ждут более двух забитых мячей, а обмен голами вероятнее «сухой» победы одной из команд. Коэффициент ставки на то, что чемпионом станет «Краснодар», — 1,60. «Зенит» — 2,20.