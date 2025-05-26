Источник: лучший бомбардир РПЛ Угальде покинет «Спартак»

«Манфред Угальде, как ожидается, покинет “Спартак” Москва после того, как стал лучшим бомбардиром лиги в этом сезоне. Им заинтересовались многие клубы. После интереса со стороны “Монако” и ПСЖ в декабре к борьбе за игрока теперь присоединились и другие команды», — написал Романо.