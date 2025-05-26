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Игрок «Краснодара» сделал татуировку после чемпионства: видео

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сделал татуировку, посвященную первой победе быков в чемпионате России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Напомним, в заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 и стал победителем чемпионата России сезона-2024/25. В составе хозяев отличились Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81) и Эдуард Сперцян (90+10 пен.).

Форвард «Краснодара» Никита Кривцов сделал татуировку с изображением кубка и датой чемпионства.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала 67 баллов за 30 туров. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 очков. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА с 59 баллами.

«Поздравляю всех с чемпионством! Это большой день в истории клуба, для каждого жителя нашего города. Мы вместе смогли написать эту историю. Не могу выразить все эмоции, которые есть у меня внутри. Мне нужно еще пару дней, чтобы все это понять. Это был фантастический сезон, сложнейший. Каждая победа была добыта огромными усилиями. Все работали и верили, что мы можем к этому прийти. Никто не расслаблялся. Это большой день. Мы написали историю. Всех с победой!» — приводит слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева «Спорт-Экспресс».