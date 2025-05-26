Игрок «Краснодара» сделал татуировку после чемпионства: видео

«Поздравляю всех с чемпионством! Это большой день в истории клуба, для каждого жителя нашего города. Мы вместе смогли написать эту историю. Не могу выразить все эмоции, которые есть у меня внутри. Мне нужно еще пару дней, чтобы все это понять. Это был фантастический сезон, сложнейший. Каждая победа была добыта огромными усилиями. Все работали и верили, что мы можем к этому прийти. Никто не расслаблялся. Это большой день. Мы написали историю. Всех с победой!» — приводит слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева «Спорт-Экспресс».