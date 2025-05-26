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Аршавин назвал трех лучших футболистов России

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выделил трех сильнейших игроков России на сегодняшний день.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Каких игроков из нашей страны сейчас можно выделить? На мой взгляд, лучшими российскими игроками сейчас являются Кисляк, Батраков и Пиняев», — цитирует Аршавина Metaratings.ru.

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк провел в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах. В них он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В марте армеец дебютировал за национальную сборную.

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел 37 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Россиянин стал лучшим в Европе по созданным моментам среди игроков до 19 лет. За сборную он сыграл в четырех матчах, забил два мяча и сделал один пас.

20-летний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев сыграл в 38 матчах, забив 11 мячей и отдав восемь результативных передач. Также на его счету один гол в восьми встречах за национальную команду.

Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал» «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. Андрей Аршавин завершил карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает в «Зените» должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.

В марте 2025 года 43-летний Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне РПЛ и Первой лиги, а также главным тренером в клубах Второй лиги. Аналогичный диплом получил бывший нападающий сборной России Александр Мостовой.