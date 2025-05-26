Аршавин назвал трех лучших футболистов России

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел 37 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Россиянин стал лучшим в Европе по созданным моментам среди игроков до 19 лет. За сборную он сыграл в четырех матчах, забил два мяча и сделал один пас.