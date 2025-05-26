В «Краснодаре» раскрыли трансферные планы после чемпионства

Напомним, в заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 и стал победителем чемпионата России сезона-2024/25. В составе победителей отличились Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81) и Эдуард Сперцян (90+10 пен.).
Мусаев отметил, что на капитана команды Эдуарда Сперцяна есть спрос.
— Конечно, хотелось бы, чтобы костяк остался. И сделать три‑четыре трансфера, которые нас усилят.
Я думаю, что будут трансферы летом на выход. Зимой был интерес к ряду футболистов и мы договорились, что вернемся к этому вопросу летом. Мы свое слово держим.
На Эдуарда Сперцяна есть определенный спрос. Возможно, он покинет команду. Также есть интерес к некоторым легионерам.
Я надеюсь, что костяк останется. И надеюсь, что мы станем еще сильнее. Работа ведется. Сегодня объявили, что продлеваем контракт Сергея Петрова. Думаю, на днях будет еще пара трансферов. Не могу сказать, какие позиции и футболисты. Но я очень надеюсь, что мы станем сильнее, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала 67 баллов за 30 туров. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 очков. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА с 59 баллами.