Черчесов рассказал, как отреагировал на чемпионство «Краснодара»

«Как оценю сезон “Зенита”? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже “Легию” принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для “Зенита” сделан, нужно делать шаг обратно вперед. Я сам публично говорил, что “Спартак” — мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на “Зенит”. “Спартак” тоже не может выигрывать по желанию. Где-то соперники были лучше, где-то сами упустили. Результат “Спартака” понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию», — добавил Черчесов.