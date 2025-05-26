Черчесов рассказал, как отреагировал на чемпионство «Краснодара»

24 мая в заключительном туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сумел удержать уверенную победу над московским «Динамо» (3:0) и впервые стать чемпионом страны. На одно от краснодарцев отстал петербургский «Зенит», до того 6 раз подряд побеждавший в РПЛ.
«Чемпионство “Краснодара”? Я отреагировал спокойно. После прошлого сезона казалось, что нынешний может выдаться не таким удачным. Были сделаны правильные выводы, команда провела стабильный сезон. Они практически все время были первыми и заслуженно стали чемпионами. Я уже поздравил и Хашига, и ребят, которые играли у меня в сборной. Дальше нужно продолжать в том же духе», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом Sport24.
«Как оценю сезон? Сложно сравнивать его с другими, он был похож на предыдущий. И тогда, и сейчас все решалось в последнем туре. Боролись все те же команды. Нормально, что некоторые матчи могут быть недостаточно зрелищными. Такое бывает и в топ-5 лиг — это обычный процесс. К сожалению, нет возможности объективно сравнить наши команды с европейскими. Хотелось бы это сделать, чтобы понять, над чем стоит работать. Зато могу отдать должное в том, что касается интриги. Она в этом сезоне точно была», — отметил экс-наставник национальной команды.
«Как оценю сезон “Зенита”? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже “Легию” принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для “Зенита” сделан, нужно делать шаг обратно вперед. Я сам публично говорил, что “Спартак” — мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на “Зенит”. “Спартак” тоже не может выигрывать по желанию. Где-то соперники были лучше, где-то сами упустили. Результат “Спартака” понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию», — добавил Черчесов.
Станислав Черчесов в январе был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. С 2016-го по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше» и польской «Легии».