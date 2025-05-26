Тренер «Краснодара» раскрыл детали разговора с Путиным

24 мая в заключительном туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сумел удержать уверенную победу над московским «Динамо» (3:0) и впервые стать чемпионом страны.
«Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал теплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — заявил главный тренер южан Мурад Мусаев.
25 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин позвонил Мусаеву, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил с победой команды в РПЛ.
Для «Краснодара», основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории. «Быки» набрали 67 очков в 30 матчах. Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».