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Тренер «Краснодара» раскрыл детали разговора с Путиным

Мурад Мусаев рассказал о телефонном разговоре с Путиным после первой победы «Краснодара» в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
26

24 мая в заключительном туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сумел удержать уверенную победу над московским «Динамо» (3:0) и впервые стать чемпионом страны.

«Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал теплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — заявил главный тренер южан Мурад Мусаев.

25 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин позвонил Мусаеву, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил с победой команды в РПЛ.

Для «Краснодара», основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории. «Быки» набрали 67 очков в 30 матчах. Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».