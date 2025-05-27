Футболисту «Крыльев Советов» выбили зуб в матче с «Факелом»

На 51-й минуте матча нападающий «Факела» Владимир Ильин ударил Иванисеню локтем в лицо и выбил ему передний резец. Арбитр показал нарушителю правил желтую карточку. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал Ильину желтую карточку.
После матча пресс-служба «Крыльев» показала фото Иванисени без переднего зуба.
«Бьемся за “Крылья”, не щадя зубов», — гласит подпись к фото.
В завершившемся сезоне Иванисеня провел 19 матчей за «Крылья Советов», в которых не сумел отметиться результативными действиями.
«Крылья Советов» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» занял последнее, 16-е место и вылетел в Первую лигу.