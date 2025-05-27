Смолов отказался комментировать будущее после ухода из «Краснодара»

Напомним, 27 мая стало известно, что Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают краснодарскую команду. Пока неизвестно, где они продолжат свою карьеру. Федор Смолов покинул клуб в связи с истечением контракта, но рассказал журналистам после финального матча с «Динамо», что не планирует завершать карьеру.