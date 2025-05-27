Смолов отказался комментировать будущее после ухода из «Краснодара»

Бывший футболист Федор Смолов отказался комментировать свое будущее после ухода из «Краснодара».
«Комментарий по будущему? Нет, спасибо, до свидания!» — приводит слова Смолова ТАСС.
Напомним, 27 мая стало известно, что Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают краснодарскую команду. Пока неизвестно, где они продолжат свою карьеру. Федор Смолов покинул клуб в связи с истечением контракта, но рассказал журналистам после финального матча с «Динамо», что не планирует завершать карьеру.
Смолову 35 лет, он выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды.
Напомним, «Краснодар» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2024/2025, прервав серию побед «Зенита» в чемпионате. Петербуржцы остались на втором месте в турнирной таблице.