Мостовой высказался о будущем «Краснодара» после чемпионства

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской Премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.
«Команда в последние годы сделала то, чего раньше не делала — стала покупать иностранцев. Сейчас мы видим, что в составе девять иностранцев, и они наконец-то взяли чемпионство», — сказал Мостовой.
Мостовой напомнил, что «Краснодар» не поднимался высоко в турнирной таблице, пока делал ставку на собственных воспитанников. По его мнению, в следующем году интрига российского чемпионата будет на том же уровне. При этом основным фаворитом на следующий сезон экс-футболист назвал «Зенит».
Футбольный эксперт также отметил, что уход из клуба нападающего Федора Смолова, полузащитника Юрия Газинского и вратаря Юрия Дюпина не окажет серьезного влияния на игру «Краснодара». Ранее об уходе этих трех футболистов сообщили в клубе.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.