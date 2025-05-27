Мостовой высказался о будущем «Краснодара» после чемпионства

Мостовой напомнил, что «Краснодар» не поднимался высоко в турнирной таблице, пока делал ставку на собственных воспитанников. По его мнению, в следующем году интрига российского чемпионата будет на том же уровне. При этом основным фаворитом на следующий сезон экс-футболист назвал «Зенит».