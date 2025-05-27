Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
28.05
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.64
П2
1.90

Мостовой высказался о будущем «Краснодара» после чемпионства

Футбольный клуб «Краснодар» имеет шансы снова стать чемпионом России в следующем сезоне, но основным фаворитом остается петербургский «Зенит», считает Александр Мостовой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
26

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской Премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

«Команда в последние годы сделала то, чего раньше не делала — стала покупать иностранцев. Сейчас мы видим, что в составе девять иностранцев, и они наконец-то взяли чемпионство», — сказал Мостовой.

Мостовой напомнил, что «Краснодар» не поднимался высоко в турнирной таблице, пока делал ставку на собственных воспитанников. По его мнению, в следующем году интрига российского чемпионата будет на том же уровне. При этом основным фаворитом на следующий сезон экс-футболист назвал «Зенит».

Футбольный эксперт также отметил, что уход из клуба нападающего Федора Смолова, полузащитника Юрия Газинского и вратаря Юрия Дюпина не окажет серьезного влияния на игру «Краснодара». Ранее об уходе этих трех футболистов сообщили в клубе.

Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.