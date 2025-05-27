СМИ: «Динамо» договорилось с Валерием Карпиным

По данным источника, стороны устно согласовали контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Отмечается, что Карпин будет совмещать должности в стане бело-голубых и в национальной команде. Ранее сообщалось, что Валерий начал формировать тренерский штаб на случай, если возглавит «Динамо».