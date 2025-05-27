СМИ: «Динамо» договорилось с Валерием Карпиным

По данным источника, стороны устно согласовали контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Отмечается, что Карпин будет совмещать должности в стане бело-голубых и в национальной команде. Ранее сообщалось, что Валерий начал формировать тренерский штаб на случай, если возглавит «Динамо».
В феврале Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», который возглавлял с 2017 года. 56-летний специалист остается главным тренером сборной России.
В марте 2025 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что в Российском футбольном союзе не возражают против совмещения работы 56-летнего тренера в сборной и в клубе.
В настоящее время сборная России отстранена от международной соревновательной деятельности под эгидой ФИФА и УЕФА. В июне подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с командами Нигерии и Беларуси.