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РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что решение об отказе в выдаче лицензии подмосковным «Химкам» остается в силе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Ранее «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для возможного участия в Премьер-лиге в сезоне-2025/26. Позднее представители «Химок» подали апелляцию на это решение.

В среду, 28 мая, состоялось заседание апелляционного комитета РФС.

«На заседании было принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба “Химки” и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать “Химкам” в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

По итогам минувшего сезона РПЛ подмосковные «Химки» заняли 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.

За право выступать в новом сезоне РПЛ сразятся «Сочи» и «Пари НН», а также «Урал» и «Ахмат». Первые стыковые матчи пройдут 28 мая, ответные игры состоятся 31 мая. Хозяевами первых встреч будут команды Первой лиги.