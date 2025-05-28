РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам»

«На заседании было принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба “Химки” и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать “Химкам” в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.