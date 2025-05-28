РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам»

Ранее «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для возможного участия в Премьер-лиге в сезоне-2025/26. Позднее представители «Химок» подали апелляцию на это решение.
В среду, 28 мая, состоялось заседание апелляционного комитета РФС.
«На заседании было принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба “Химки” и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать “Химкам” в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
По итогам минувшего сезона РПЛ подмосковные «Химки» заняли 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.
За право выступать в новом сезоне РПЛ сразятся «Сочи» и «Пари НН», а также «Урал» и «Ахмат». Первые стыковые матчи пройдут 28 мая, ответные игры состоятся 31 мая. Хозяевами первых встреч будут команды Первой лиги.