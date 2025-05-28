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«Химки» снялись с РПЛ и могут прекратить свое существование

Подмосковные «Химки» подтвердили, что не примут участие в следующем сезоне РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб не смог пройти процедуру лицензирования на сезон-2025/26 из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей.

«Апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию футбольного клуба “Химки” на решение Комиссии РФС по лицензированию, отказавшей нам в выдаче лицензии на сезон-2025/26.

К сожалению, ФК “Химки” не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.

Все сотрудники “Химок” сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее. Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже», — сказано в сообщении клуба.

«Химки» будут заменены в РПЛ другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. Приоритет будет отдаваться командам, выступавшим в РПЛ в прошедшем сезоне. Таким образом, «Ахмат» или «Пари НН» могут остаться в элитном дивизионе даже в случае поражения в стыковых матчах.

По информации журналиста Андрея Панкова, существует вероятность, что «Химки» могут быть признаны банкротом и прекратить свое существование.

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место.