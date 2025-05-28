«Химки» снялись с РПЛ и могут прекратить свое существование

«Апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию футбольного клуба “Химки” на решение Комиссии РФС по лицензированию, отказавшей нам в выдаче лицензии на сезон-2025/26.



К сожалению, ФК “Химки” не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.



Все сотрудники “Химок” сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее. Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже», — сказано в сообщении клуба.