Лукас Вера бесплатно переходит в «Локомотив»

По данным источника, аргентинец и «железнодорожники» достигли соглашения по условиям контракта. В ближайшее время Лукас Вера расторгнет соглашение с «Химками» и подпишет договор с «Локомотивом» сроком до четырех лет.
28 мая стало известно о том, что РФС не допустил «Химки» до следующего сезона Российской Премьер-лиги из-за долгов. Отмечается, что «Локомотив» также рассматривает и других игроков химчан: Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Никиту Кокарева. Однако с футболистами еще не контактировали.
28-летний футболист перешел в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 Лукас Вера провел за подмосковный клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.