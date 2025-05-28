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Лукас Вера бесплатно переходит в «Локомотив»

«Локомотив» согласовал условия личного контракта с полузащитником подмосковных «Химок» Лукасом Верой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

По данным источника, аргентинец и «железнодорожники» достигли соглашения по условиям контракта. В ближайшее время Лукас Вера расторгнет соглашение с «Химками» и подпишет договор с «Локомотивом» сроком до четырех лет.

28 мая стало известно о том, что РФС не допустил «‎Химки» до следующего сезона Российской Премьер-лиги из-за долгов. Отмечается, что «Локомотив» также рассматривает и других игроков химчан: Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Никиту Кокарева. Однако с футболистами еще не контактировали.

28-летний футболист перешел в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 Лукас Вера провел за подмосковный клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.