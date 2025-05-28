Лукас Вера бесплатно переходит в «Локомотив»

28 мая стало известно о том, что РФС не допустил «‎Химки» до следующего сезона Российской Премьер-лиги из-за долгов. Отмечается, что «Локомотив» также рассматривает и других игроков химчан: Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Никиту Кокарева. Однако с футболистами еще не контактировали.