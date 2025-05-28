Константин Тюкавин продлил контракт с московским «Динамо»

В минувшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он получил травму в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Футболисту диагностировали субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Восстановление нападающего после операции займет около полугода. Его возвращение на поле ожидается не раньше сентября.