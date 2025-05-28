Константин Тюкавин продлил контракт с московским «Динамо»

«Динамо» выложило ролик с Тюкавиным и актером Павлом Деревянко, которые рыбачат на Патриарших прудах в Москве.
Новое соглашение игрока рассчитано до 2030 года.
По данным СМИ отступные для европейских клубов в контракте Тюкавина составляют €20 млн. Для российских клубов отступных не предусмотрено.
В минувшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он получил травму в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Футболисту диагностировали субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Восстановление нападающего после операции займет около полугода. Его возвращение на поле ожидается не раньше сентября.
«Динамо» завершило сезон-2024/25 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.
В сезоне-2023/24 Тюкавин был признан РФС лучшим футболистом России. Он провел за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.