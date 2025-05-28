«Сочи» — «Пари НН»: прямая трансляция (видео)

Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в Российской премьер-лиге в сезоне 2025/2026.
Встреча начнется в 19:30 мск.
Напомним, что по итогам сезона «Пари НН» занял в РПЛ 13-е место, набрав 27 очков. Клуб «Сочи» провел сезон в Первой лиге, где занял пятое место. Таким образом, сочинская команда изначально не попала в зону стыков, но сыграет в них из-за того, что до стыковых матчей был недопущен занявший третье место в таблице новороссийский «Черноморец».
Стыковые матчи за право играть в РПЛ можно посмотреть в паблике VK Sport во ВКонтакте, а также на проекте Спорт Mail.