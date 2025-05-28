Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.60
П2
1.93
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

«Сочи» — «Пари НН»: прямая трансляция (видео)

28 мая «Сочи» и «Пари НН» встречаются в первом переходном матче.

Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в Российской премьер-лиге в сезоне 2025/2026.

Встреча начнется в 19:30 мск.

Напомним, что по итогам сезона «Пари НН» занял в РПЛ 13-е место, набрав 27 очков. Клуб «Сочи» провел сезон в Первой лиге, где занял пятое место. Таким образом, сочинская команда изначально не попала в зону стыков, но сыграет в них из-за того, что до стыковых матчей был недопущен занявший третье место в таблице новороссийский «Черноморец».

Стыковые матчи за право играть в РПЛ можно посмотреть в паблике VK Sport во ВКонтакте, а также на проекте Спорт Mail.