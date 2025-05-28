Источник: футбольный клуб «Химки» прекратит существование

По информации источника, всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Игроки уйдут из команды на правах свободных агентов и без выплаты долгов по зарплате. Руководство красно-черных посчитало, что нет смысла гасить долги перед футболистами после невыдачи лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.