Источник: футбольный клуб «Химки» прекратит существование

Подмосковные «Химки» обанкротились и прекратят дальнейшее существование. Об этом сообщает телеграм-канал «Фабрика Футбола».
По информации источника, всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Игроки уйдут из команды на правах свободных агентов и без выплаты долгов по зарплате. Руководство красно-черных посчитало, что нет смысла гасить долги перед футболистами после невыдачи лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.
В самом клубе информацию о банкротстве не подтверждают.
«Клуб такой информацией не располагает», — приводит «Чемпионат» слова пресс-службы «Химок».
По итогам прошедшего сезона подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.