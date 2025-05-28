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Источник: футбольный клуб «Химки» прекратит существование

28 мая стало известно, что «Химки» окончательно лишены права выступления в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Подмосковные «Химки» обанкротились и прекратят дальнейшее существование. Об этом сообщает телеграм-канал «Фабрика Футбола».

По информации источника, всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Игроки уйдут из команды на правах свободных агентов и без выплаты долгов по зарплате. Руководство красно-черных посчитало, что нет смысла гасить долги перед футболистами после невыдачи лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.

В самом клубе информацию о банкротстве не подтверждают.

«Клуб такой информацией не располагает», — приводит «Чемпионат» слова пресс-службы «Химок».

По итогам прошедшего сезона подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.