29 мая в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета директоров «Зенита», об этом сообщили на официальном сайте клуба. По результатам собрания принято решение сохранить тренерский штаб клуба, его руководство и топ-менеджмент и состав директоров. Сергей Семак, главный тренер команды, продолжит работу с клубом в следующем сезоне. Он тренирует «Зенит» с мая 2018 года. Основная задача петербуржцев для следующего чемпионата России — золотые медали чемпионата РПЛ. Ранее в СМИ появлялись предположения, что Семак может лишиться должности, поскольку оставил петербургский клуб без трофеев в год его 100-летия. Также были слухи о возможном уходе председателя правления «Зенита» Александра Медведева по той же причине, которые он сам же опроверг. Напомним, «Зенит» в сезоне-2024/2025 завоевал серебряные медали вместо золотых впервые за несколько сезонов. Команда также уступила в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА. Чемпионом в этот раз стал «Краснодар», обогнавший соперников на один балл в турнирной таблице. Бронзовые медали чемпионата забрал московский ЦСКА.