Матч «Пари НН» — «Сочи» 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Пари НН» завершил чемпионат РПЛ на 13-м месте с 27 очками. В соперники по стыковым матчам за право выступил в Премьер-лиге в сезоне-2025/26 команде Виктора Гончаренко достался футбольный клуб «Сочи», который вылетел из РПЛ годом ранее, а в нынешнем сезоне Первой лиги под руководством испанского тренера Роберта Морено финишировал на пятом месте в таблице, набрав 57 очков. Право побороться за повышение в классе сочинцы получили благодаря тому, что РПЛ отказала в получении лицензии новороссийскому «Черноморцу», занявшему третье место. Домашний стадион клуба из Новороссийска не соответствует требованиям лиги, а к арене «Фишт» в Сочи у комиссии не было вопросов.