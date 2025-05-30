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Матч «Пари НН» — «Сочи» 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 31 мая, в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ «Пари НН» дома примет «Сочи».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Сочи"

Встреча начнется в 17:00 мск на «Стадионе Нижний Новгород». Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире игру покажет платформа «VK Видео».

«Пари НН» завершил чемпионат РПЛ на 13-м месте с 27 очками. В соперники по стыковым матчам за право выступил в Премьер-лиге в сезоне-2025/26 команде Виктора Гончаренко достался футбольный клуб «Сочи», который вылетел из РПЛ годом ранее, а в нынешнем сезоне Первой лиги под руководством испанского тренера Роберта Морено финишировал на пятом месте в таблице, набрав 57 очков. Право побороться за повышение в классе сочинцы получили благодаря тому, что РПЛ отказала в получении лицензии новороссийскому «Черноморцу», занявшему третье место. Домашний стадион клуба из Новороссийска не соответствует требованиям лиги, а к арене «Фишт» в Сочи у комиссии не было вопросов.

Первый стыковой матч в Сочи 28 мая завершился волевой победой нижегородского клуба. Белорусский полузащитник сочинцев Роман Пасевич открыл счет на 14-й минуте. В компенсированное время первого тайма Александр Трошечкин сравнял счет, а на 88-й минуте матча победу «Пари НН» принес гол защитника Виктора Александрова. На ход встречи повлияло удаление нападающего «Сочи» Владимира Писарского на 38-й минуте первого тайма.

Результаты прошедших матчей чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры в ответной игре считают шансы команд почти равными, но отдают небольшее предпочтение в отдельно взятой встрече гостям, которым необходимо отыгрывать разницу в один мяч. Коэффициент на победу «Сочи» составляет 2,36, а на выигрыш «Пари НН» — 2,95. Хозяев устроит и ничья. Коэффициент на нее — 3,50. При этом победителем всего противостояния вероятнее станет «Пари НН» (коэффициент 1,41), а не «Сочи» (коэффициент 2,94).