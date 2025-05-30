Матч «Ахмат» — «Урал» 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 19:30 мск на стадионе «Ахмат Арена». Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире игру покажет платформа «VK Видео».
«Ахмат» по итогам чемпионата РПЛ-2024/25 занял 14-е место в таблице с 25 очками. В качестве соперника по стыковым матчам за право остаться или выйти в РПЛ команда Сергея Ташуева получила «Урал», который год назад покинул высший дивизион российского футбола. В Первой лиге екатеринбургский клуб под руководством Олега Шатова финишировал на четвертом месте, набрав 59 очков. В стыковых матчах он должен был по регламенту попасть на «Пари НН», 13-ю команду чемпионата, но РФС не допустил до участия в стыковых матчах третью команду Первой лиги «Черноморец» (Новороссийск). Поэтому с нижегородцами встречаются футболисты «Сочи» (5-е место в Первой лиге), а уральскому клубу в соперники достался «Ахмат».
Первый стыковой матч состоялся в Екатеринбурге. В начале игры арбитр Кирилл Левников благодаря вмешательству ВАР отменил по голу «Ахмата» и «Урала». Также в первой половине игры вмешательство видеоассистентов спасло футболиста «Урала» Фаниля Сунгатулина от красной карточки, которая была изменена на желтую.
На 21-й минуте прямым ударом со штрафного счет открыл нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Перед перерывом за споры с судьями был удален главный тренер уральцев Олег Шатов, который был недоволен тем, что «Ахмат» избежал пенальти в свои ворота после касания мяча рукой в своей штрафной Арсена Адамова.
На 50-й минуте лучший бомбардир «Урала» в сезоне хорват Мартин Секулич с пенальти сравнял счет. Он же принес уральцам волевую победу, сделав дубль на 59-й минуте. Сразу после игры в оставку подал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. К ответной игре команду готовил его асситент Федор Щербаченко.
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Букмекеры в ответной игре считают шансы хозяев «Ахмат Арены» более весомыми. На победу грозненцев дома принимают ставки с коэффициентом 1,86. На выигрыш гостей можно поставить за 4,10, а на ничью — 3,70. В то же время после успеха в первой игре шансы уральцев вернуться в РПЛ после годичного отсутствия неплохие коэффициент — 1,67. На то, что «Ахмат» все-таки одержит верх по сумме двух матчей можно поставить за 2,22.