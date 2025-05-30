Матч «Ахмат» — «Урал» 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ахмат» по итогам чемпионата РПЛ-2024/25 занял 14-е место в таблице с 25 очками. В качестве соперника по стыковым матчам за право остаться или выйти в РПЛ команда Сергея Ташуева получила «Урал», который год назад покинул высший дивизион российского футбола. В Первой лиге екатеринбургский клуб под руководством Олега Шатова финишировал на четвертом месте, набрав 59 очков. В стыковых матчах он должен был по регламенту попасть на «Пари НН», 13-ю команду чемпионата, но РФС не допустил до участия в стыковых матчах третью команду Первой лиги «Черноморец» (Новороссийск). Поэтому с нижегородцами встречаются футболисты «Сочи» (5-е место в Первой лиге), а уральскому клубу в соперники достался «Ахмат».