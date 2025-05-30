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В РФС высказались о лицензировании клубов и стыковых матчах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с лицензированием клубов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Роман Пименов/ТАСС

«30 мая в РФС завершается процедура лицензирования футбольных клубов. Трем претендентам было отказано в выдаче лицензий: это “СКА-Хабаровск”, “Черноморец” и “Химки”. Основания для отказа были разными. “Черноморцу” было отказано в связи с невыполнением инфраструктурного критерия, отсутствия документа, который бы сообщил о наличии соответствующего стадиона. “СКА-Хабаровск” не получил лицензию на основании отсутствия стадиона высшей категории. “Химки” не подтвердили наличие финансовой гарантии для обеспечения стабильной деятельности в следующем сезоне. Комиссия отмечает, а мы ввели систему электронного документооборота, что процедура становится более простой для РФС и для клубов, отмечается количество документов, которые передаются. В целом доходы футбольных клубов снижаются на 15−20% в среднем. Если учесть, что не все клубы туда включают трансферы, то реальное снижение может быть ещё больше», — передает слова Митрофанова «Чемпионат».

Российский футбольный союз отклонил апелляцию «Химок» на получение лицензии. Митрофанов отметил, что рРшение о команде, которая заменит подмосковный футбольный клуб в сезоне-2025/26 Российской Премьер-лиги (РПЛ), будет принято до 15 июня.

«Если РПЛ и ФНЛ направят предложение, что считают, например, “Факел” достойной командой, а большинство членов исполкома выступят за то, чтобы оставить “Факел” в РПЛ — юридически это возможно. Также и с командой из ФНЛ. Исполком будет оценивать ситуацию с точки зрения всех факторов», — отметил генсек РФС.

Также генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о ситуации с переходными матчами в РПЛ.

«Позицию РПЛ запросим по итогам стыковых матчей. Такая позиция кажется логичной, но она не предусмотрена регламентом напрямую. Каждая команда сейчас должна играть в футбол, а не думать о том, какое решение может принять исполком РФС. Учитывая, что у “Химок” в течение 10 дней есть возможность обратиться в CAS на отмену решения», — добавил Митрофанов.

В переходных матчах «Пари НН» играет с «Сочи» (2:1 — первая игра) и «Ахмат» с «Уралом» (1:2 — первый матч). Ответные матч пройдут в субботу, 31 мая.