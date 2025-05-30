В РФС высказались о лицензировании клубов и стыковых матчах

«30 мая в РФС завершается процедура лицензирования футбольных клубов. Трем претендентам было отказано в выдаче лицензий: это “СКА-Хабаровск”, “Черноморец” и “Химки”. Основания для отказа были разными. “Черноморцу” было отказано в связи с невыполнением инфраструктурного критерия, отсутствия документа, который бы сообщил о наличии соответствующего стадиона. “СКА-Хабаровск” не получил лицензию на основании отсутствия стадиона высшей категории. “Химки” не подтвердили наличие финансовой гарантии для обеспечения стабильной деятельности в следующем сезоне. Комиссия отмечает, а мы ввели систему электронного документооборота, что процедура становится более простой для РФС и для клубов, отмечается количество документов, которые передаются. В целом доходы футбольных клубов снижаются на 15−20% в среднем. Если учесть, что не все клубы туда включают трансферы, то реальное снижение может быть ещё больше», — передает слова Митрофанова «Чемпионат».