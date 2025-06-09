Роднина предложила закрыться клубам, которые не могут заработать без пива на стадионах

«Не понимаю, почему так активно продвигают эту идею. Получается, российский футбол можно смотреть только с пивом и финансировать его только за счет пива, раз иначе клубы не могут заработать. У нашего спорта куда больше задач и проблем, чем пить пиво на стадионах или не пить», — приводит слова Родниной Vseprosport.ru.
«Все упирается в деньги. Клубы обозвали себя профессиональными. Тогда за 30 лет надо было научиться профессионально зарабатывать деньги. Если не получается, значит, вы не тем бизнесом занимаетесь или вообще не умеете вести бизнес. Когда бизнес неудачный, его или передают, или закрывают, как я понимаю. Вот так и нужно поступать, а не продвигать пиво на стадионы», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Продажа и употребление пива на стадионах в России были ограничены в 2005 году. С момента запрета пиво на российских футбольных стадионах продавалось лишь трижды: на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира 2018 года и Евро-2020 (семь матчей турнира проходили в Санкт-Петербурге). В 2023 году в Госдуме обсуждался законопроект, разрешающий продажу пива на матчах РПЛ, но он до сих пор не был принят.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что в июне 2025 года планируется проведение круглого стола, посвященного обсуждению возможного возврата продажи пива на стадионах. В мероприятии предполагается участие представителей Государственной думы, Министерства спорта, Министерства здравоохранения и Российского футбольного союза.