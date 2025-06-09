Роднина предложила закрыться клубам, которые не могут заработать без пива на стадионах

«Все упирается в деньги. Клубы обозвали себя профессиональными. Тогда за 30 лет надо было научиться профессионально зарабатывать деньги. Если не получается, значит, вы не тем бизнесом занимаетесь или вообще не умеете вести бизнес. Когда бизнес неудачный, его или передают, или закрывают, как я понимаю. Вот так и нужно поступать, а не продвигать пиво на стадионы», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.