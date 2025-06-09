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Игрок сборной России: мечтаю выиграть ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк признался, что мечтает выиграть чемпионат мира с национальной командой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о целях, то это участие в каком-то международном турнире — на чемпионате мира или Европы. Мечта — более глобальное слово. Наверное, выиграть со сборной России чемпионат мира. Насколько реально? Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Поэтому надеюсь, что в ближайшем будущем можно будет постараться это реализовать. Но повторю, что это мечта, такая глобальная вещь. Когда понимаешь, что также где-то должны и карты лечь, чтобы это произошло. Надеюсь, что это произойдет когда-то со мной.

Нужно быть просто благодарным за все, что есть. Но только от меня зависит то, как все сложится. Если говорить про масштабные цели, то хочется выиграть Лигу чемпионов. Если говорить о личных наградах, то хочется быть в числе лучших футболистов всего мира, замахнуться на “Золотой мяч”. Есть понимание, как достичь целей, постепенно идем к этому», — сказал Кисляк.

В минувшем сезоне Кисляк провел 33 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В марте этого года 19-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0). Всего на счету Кисляка три матча за национальную команду.