«Локомотив» объявил о продлении контракта с Алексеем Батраковым

«Леша, пусть дальнейший совместный путь будет таким же ярким и успешным», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.
В минувшем сезоне Алексей Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» готов предложить московскому «Локомотиву» 25 миллионов евро за Алексея Батракова. В приобретении игрока заинтересован лично председатель правления клуба Александр Медведев.
Также контракт с «железнодорожниками» продлил защитник Александр Сильянов. В сезоне-2024/25 спортсмен принял участие в 37 играх, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
«Локомотив» завершил сезон в Российской Премьер-лиге на шестом месте, набрав 53 очка. Чемпионом России впервые в своей истории стали футболисты «Краснодара».