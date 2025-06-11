«Удар по мозгам». Ловчев — о решении Николича уйти из ЦСКА

«Уход Николича — удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои… Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», — сказал Ловчев.