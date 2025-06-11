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«Удар по мозгам». Ловчев — о решении Николича уйти из ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал решение Марко Николича уйти из ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

45-летний сербский специалист продолжит работу в греческом АЕКе. В понедельник, 9 июня, ЦСКА официально объявил об уходе Николича.

«Уход Николича — удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои… Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», — сказал Ловчев.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством «армейцы» завоевали бронзовые медали РПЛ и выиграли Кубок России. Контракт Николича с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

АЕК завершил минувший сезон в чемпионате Греции не четвертом месте. В следующем сезоне афинский клуб выступит в Лиге конференций.