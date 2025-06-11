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Министр спорта Подмосковья: «Химки» не получат бюджетных денег

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов в интервью Odds.ru заверил, что бюджетные деньги на спасение футбольного клуба «Химки» выделяться не будут.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный паблик ФК "Химки" ВКонтакте

«Что с будущим “Химок”? Клуб частный, тут лучше вопрос задать владельцу. В любом случае, бюджетные деньги на спасение клуба тратиться не будут», — сказал Абаренов.

28 мая пресс-служба «Химок» объявила о снятии с РПЛ. Подмосковный клуб не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей. 3 июня стало известно, что клуб временно приостанавливает свою деятельность до 30 августа.

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. Минувший чемпионат подмосковный клуб завершил на 12-м месте. РФС в ближайшее время должен решить, какой клуб сыграет в РПЛ вместо «Химок» в будущем сезоне.