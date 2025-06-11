Министр спорта Подмосковья: «Химки» не получат бюджетных денег

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. Минувший чемпионат подмосковный клуб завершил на 12-м месте. РФС в ближайшее время должен решить, какой клуб сыграет в РПЛ вместо «Химок» в будущем сезоне.