«Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона‑2027/28. С лета 2024 года защитник выступал за новороссийский «Черноморец». В минувшем сезоне 28-летний Стежко принял участие в 30 матчах Первой лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.