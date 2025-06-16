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«Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника

«Краснодар» официально подтвердил трансфер центрального защитника Виталия Стежко из новороссийского «Черноморца».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона‑2027/28. С лета 2024 года защитник выступал за новороссийский «Черноморец». В минувшем сезоне 28-летний Стежко принял участие в 30 матчах Первой лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Виталик, добро пожаловать домой! Главное о Виталии: он выпускник нашей клубной академии и самый ценный игрок “лучшей лиги мира” прошлого сезона. Рады видеть», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В составе основной команды «Краснодара» Виталий Стежко провел два матча. Также 28‑летний игрок выступал за красноярский «Енисей» и армянский «Пюник».

По итогам сезона «Черноморец» занял третье место в Первой лиге, однако не сыграл в стыковых матчах за право выступить в Российской Премьер-лиге — новороссийский клуб не смог пройти процедуру лицензирования. По решению РФС, домашний стадион «Черноморца» не соответствует требованиям Премьер-лиги.

Стежко стал вторым защитником, который этим летом перешел в «Краснодар». Ранее капитан «Осера» Жубал присоединился к составу чемпионов России. При этом другой защитник из Бразилии покинул «быков» — Кайо перешел в «Ботафого».