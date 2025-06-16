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Орлов: если Даку придет в «Зенит», прежних форвардов надо выгнать

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 27-летнего албанца 4,5 млн евро. Председатель совета директоров клуба Александр Медведев подтвердил, что Даку в ближайшее время может перебраться в Санкт-Петербург.

«Если приедет Даку, надо просто выгнать из “Зенита” двух предыдущих нападающих. Но это уже будет решать Семак. Хотя неизвестно, что даст результат. Но все же есть хорошая русская пословица, ее надо помнить, когда собираешь команду — “Лучшее враг хорошего”. Когда у тебя все хорошо, а ты хочешь еще лучшего — и ба-бах, и этот новый тренер не приносит успеха. Такое бывало», — сказал Орлов.

В настоящий момент в составе основной команды «Зенита» числятся четверо нападающих — Александр Соболев, Педро, Матео Кассьера и Лусиано Гонду.

В минувшем сезоне Даку провел 26 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил 15 мячей. Он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата, уступив два мяча нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.