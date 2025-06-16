Орлов: если Даку придет в «Зенит», прежних форвардов надо выгнать

«Если приедет Даку, надо просто выгнать из “Зенита” двух предыдущих нападающих. Но это уже будет решать Семак. Хотя неизвестно, что даст результат. Но все же есть хорошая русская пословица, ее надо помнить, когда собираешь команду — “Лучшее враг хорошего”. Когда у тебя все хорошо, а ты хочешь еще лучшего — и ба-бах, и этот новый тренер не приносит успеха. Такое бывало», — сказал Орлов.