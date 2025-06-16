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Агент Батракова опроверг слухи о том, что футболист делал ставки

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал слухи о том, что его клиент делал ставки на спорт. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что персональные данные Батракова и еще 13 российских футболистов фигурируют в слитой базе данных нелегальной в России букмекерской конторы. Если будет доказано, что они делали ставки на спортивные события, им может грозить длительное отстранение вплоть до пожизненной дисквалификации.

«Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности. Будем ли с этим разбираться? Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать», — сказал Кузьмичев.

В минувшем сезоне Батраков провел 37 матчей за «Локомотив», в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. По итогам сезона 20-летний футболист был признан лучшим футболистом команды.

На прошлой неделе «Локомотив» объявил о продлении контракта с Батраковым до лета 2029 года.