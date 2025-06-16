Агент Батракова опроверг слухи о том, что футболист делал ставки

«Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности. Будем ли с этим разбираться? Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать», — сказал Кузьмичев.