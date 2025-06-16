Агент Батракова опроверг слухи о том, что футболист делал ставки

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что персональные данные Батракова и еще 13 российских футболистов фигурируют в слитой базе данных нелегальной в России букмекерской конторы. Если будет доказано, что они делали ставки на спортивные события, им может грозить длительное отстранение вплоть до пожизненной дисквалификации.
«Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности. Будем ли с этим разбираться? Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать», — сказал Кузьмичев.
В минувшем сезоне Батраков провел 37 матчей за «Локомотив», в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. По итогам сезона 20-летний футболист был признан лучшим футболистом команды.
На прошлой неделе «Локомотив» объявил о продлении контракта с Батраковым до лета 2029 года.