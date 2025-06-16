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Геннадий Орлов: Дзюбу можно не любить, но нужно уважать

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Дзюба — молодец, он помогает “Акрону”. Конечно, он уже не может играть так быстро, как играл в 2018 году на чемпионате мира. Но клуб-то доволен! Криштиану Роналду вообще уже 40 лет, но главный тренер доволен, что у него есть такой игрок, что есть результат. Поэтому возраст ничего не значит, если игрок полезен для клуба.

А для “Акрона” Дзюба оказался полезен, я не представляю, если бы Дзюбы не было, как бы выглядел “Акрон” в чемпионате, надо быть объективным. Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать», — сказал Орлов.

В минувшем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач. 1 июня тольяттинцы объявили о продлении контракта с 36-летним нападающим еще на один сезон.

«Акрон» завершил дебютный сезон в РПЛ на девятом месте.