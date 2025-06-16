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РФС утвердил график матчей РПЛ и Кубка России на сезон-2025/26

Российский футбольный союз утвердил график матчей Российской Премьер-Лиги и Кубка России на следующий сезон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РПЛ

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза утвердили график матчей РПЛ и Кубка России на сезон-2025/2026.

Первый тур национального чемпионата пройдет 18—21 июля. Матчи стартового тура Кубка России пройдут 29—31 июля. Также в графике есть даты международных матчей, которые будут в сентябре, октябре, ноябре, марте и июне. Первый матч сезона-2025/2026 состоится уже 12 июля между ЦСКА и «Краснодаром» в Казани. Команды будут бороться за Суперкубок страны.

Напомним, в минувшем сезоне победителем Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар», прервавший серию чемпионств петербургского «Зенита». Команда Семака завоевала серебряные награды, отстав от победителей на 1 балл. Бронза у московского ЦСКА.

Известно, что к началу сезона сменился тренер ЦСКА, им станет швейцарец Фабио Челестини. По данным СМИ вместе с ним приедут и другие специалисты, которые войдут в тренерский штаб клуба. У «Зенита», несмотря на серебро, специалисты остались прежними — Сергей Семак продолжит работу с командой и в следующем сезоне. Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев также остался на посту главного тренера.