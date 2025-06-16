РФС утвердил график матчей РПЛ и Кубка России на сезон-2025/26

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза утвердили график матчей РПЛ и Кубка России на сезон-2025/2026.
Первый тур национального чемпионата пройдет
Напомним, в минувшем сезоне победителем Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар», прервавший серию чемпионств петербургского «Зенита». Команда Семака завоевала серебряные награды, отстав от победителей на 1 балл. Бронза у московского ЦСКА.
Известно, что к началу сезона сменился тренер ЦСКА, им станет швейцарец Фабио Челестини. По данным СМИ вместе с ним приедут и другие специалисты, которые войдут в тренерский штаб клуба. У «Зенита», несмотря на серебро, специалисты остались прежними — Сергей Семак продолжит работу с командой и в следующем сезоне. Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев также остался на посту главного тренера.