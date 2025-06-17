«Ростов» и «Локомотив» договорились о переходе Сулейманова

Также сообщается, что «Ростов» договорился с «Зенитом» о новой аренде вратаря Даниила Одоевского. В минувшем сезоне 22-летний вратарь сыграл за дончан 13 матчей, в которых он пропустил 16 мячей, трижды оставив ворота в неприкосновенности.