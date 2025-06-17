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«Ростов» и «Локомотив» договорились о переходе Сулейманова

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов близок к переходу в «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, клубы согласовали сделку по 25-летнему нападающему. Ранее сообщалось, что Сулейманов перейдет в «Ростов» на правах аренды.

Сулейманов является воспитанником «Локомотива». Он провел за «железнодорожников» 72 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт Сулейманова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Ожидается, что Сулейманов заменит в «Ростове» Николая Комличенко, который на прошлой неделе перешел в «Локомотив».

Также сообщается, что «Ростов» договорился с «Зенитом» о новой аренде вратаря Даниила Одоевского. В минувшем сезоне 22-летний вратарь сыграл за дончан 13 матчей, в которых он пропустил 16 мячей, трижды оставив ворота в неприкосновенности.

«Ростов» начнет подготовку к новому сезону в понедельник, 23 июня. У команды запланированы товарищеские матчи с «Краснодаром» (5 июля), махачкалинским «Динамо» (8 июля) и воронежским «Факелом» (12 июля). Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.