Ваши ставки, господа. Известным футболистам грозит пожизненная дисквалификация

По данным телеграм-канала «Mash на спорте» в базе данных букмекерской конторы, у которой не было лицензии на работу в России (точное название неизвестно), нашли номера телефонов трех восходящих звезд российского футбола — полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и нападающего «Краснодара» Данилы Козлова. Причем не только эти футболисты попали под пристальный взор журналистов «Mash на спорте» — в списках минимум 11 игроков. Всего в документах находятся данные около 100 млн человек.
Возможные номера Дмитрия Воробьева («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон») намекают нам, что их хозяева могли заниматься ставками. Так информация попала в сеть.
В конце 2024-го базу данных одной из нелегальных букмекерских контор взломали хакеры и попросили $15 млн, иначе пообещали все слить. Цена показалась владельцам БК слишком большой, да и гарантий на то, что данные не будут выложены в сеть позже — никаких, поэтому они решили не платить. Хакеры выполнили угрозу, как итог — назревающий скандал и угроза карьере спортсменов. Сегодня внимательнее остановимся на тех, кто только успел заблистать в мире футбола, а сейчас оказался на грани провала из-за недоброжелателей.
Кого и чего может лишиться российский футбол
Прежде чем разберем, что грозит спортсменам за нелегальные ставки и при каких условиях, вспомним, чем запомнились Батраков, Козлов и Кисляк в минувшем сезоне.
Алексей Батраков — главная восходящая звезда РПЛ. После прошедшего сезона он был признан лучшим игроком «Локомотива» и в свои 20 лет продлил контракт с родным клубом до 2029 года. В новом соглашении есть отступные для европейских команд и не зря — игроком уже интересовался «Бешикташ» и наверняка за четыре года заинтересуется кто-то еще. В сезоне-2024/2025 на счету Батракова 25 очков за «Локо» во всех турнирах — 15 голов и 10 результативных передач.
Имеет интерес со стороны зарубежных клубов и 19-летний Матвей Кисляк. Турецкий «Фенербахче» уже обговаривал возможность продажи полузащитника с ЦСКА, где игрок хорошо показал себя в минувшем сезоне. Ему удалось забить четыре мяча и отдать один голевой пас за 33 игры.
Об успехах Данилы Козлова золотая медаль чемпионата России говорит сама за себя. Вместе с «Краснодаром» молодому хавбеку удалось прервать гегемонию «Зенита». По данным Legalbet, Данила не остался без внимания Европы. Им заинтересовался ряд итальянских клубов, в том числе и «Комо». Более подробной информации нет, но и эта дает понять, что у 20-летнего полузащитника хорошие перспективы. На его счету два гола после 24 матчей в минувшем сезоне.
Сами футболисты пока информацию не комментировали. В защиту своих подопечных — Алексея Батракова и Алексея Миронова — выступил футбольный агент Владимир Кузьмичев. В комментарии «Матч ТВ» он опроверг слухи о том, что футболисты занимались ставками и дал понять, что вместе с юристами намерен разбираться с Mash, почему они публикуют неверную информацию. Александр Маньяков, представляющий интересы Матвея Кисляка, и Василий Голяна, работающий с Данилой Козловым, о сложившейся ситуации еще не высказывались.
Почему ставки под запретом и что за них грозит
Букмекерские конторы только рады любому совершеннолетнему клиенту, имеющему возможность заключить пари, однако спортсменам это делать запрещено.
Речь здесь не только о регламенте чемпионатов и турниров, но и о законодательном уровне. Федеральный закон № 329-ФЗ устанавливает запрет для спортсменов оформлять пари на матчи чемпионатов, в которых они принимают непосредственное участие. Это же касается и их родственников и близких друзей, дабы не подвергаться соблазну найти иной путь. Под угрозу санкций попадают еще и тренеры, и судьи профессиональных матчей. Эти правила действуют не только в России, но и в других развитых странах.
Дела со ставками в России, как правило, редко наказываются в уголовном и административном порядке, чаще всего все заканчивается дисциплинарным взысканием в пределах конкретной спортивной федерации. Так, в случае доказательства вины футболистов, им грозят санкции от Российского футбольного союза (РФС) — дисквалификация, вплоть до пожизненной, — но не все так просто.
Вину спортсменов нужно еще доказать. Для этого необходимо быть уверенным, что номера телефонов принадлежат этим игрокам и они заключали пари на турниры, где участвуют. При этом важно учесть, что аккаунты Данилы Козлова и Алексея Батракова были последний раз активны в 2021 году, а в этот момент футболистам было меньше 18 лет. Ответственность за ставки может наступить только для совершеннолетнего спортсмена в профессиональной карьере.
В таком случае, из всех спортсменов, найденных в базе данных букмекерской конторы, скорее всего, привлекут к ответственности более зрелых игроков и только если факт заключения пари на матчи своих же турниров будет неопровержим.