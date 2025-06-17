Ваши ставки, господа. Известным футболистам грозит пожизненная дисквалификация

Речь здесь не только о регламенте чемпионатов и турниров, но и о законодательном уровне. Федеральный закон № 329-ФЗ устанавливает запрет для спортсменов оформлять пари на матчи чемпионатов, в которых они принимают непосредственное участие. Это же касается и их родственников и близких друзей, дабы не подвергаться соблазну найти иной путь. Под угрозу санкций попадают еще и тренеры, и судьи профессиональных матчей. Эти правила действуют не только в России, но и в других развитых странах.